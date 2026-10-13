Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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13.10.2026 10:02:21
TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Eckert Ziegler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Das Eckert Ziegler-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Eckert Ziegler-Anteile betrug an diesem Tag 34.99 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28.576 Eckert Ziegler-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Eckert Ziegler-Aktie auf 12.34 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 352.63 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 64.74 Prozent gleich.
Alle Eckert Ziegler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 773.45 Mio. Euro. Am 25.05.1999 fand der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Eckert Ziegler-Aktie wurde der Erstkurs mit 23.51 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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