TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Eckert Ziegler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33.86 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 295.372 Eckert Ziegler-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 13.83 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’084.99 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59.15 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler eine Marktkapitalisierung von 863.56 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-IPO fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Eckert Ziegler-Papiers lag damals bei 23.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch