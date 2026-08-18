TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Eckert Ziegler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 37.54 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 266.377 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’596.09 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Anteils am 17.08.2026 auf 13.50 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 64.04 Prozent.

Insgesamt war Eckert Ziegler zuletzt 850.42 Mio. Euro wert. Am 25.05.1999 fand der erste Handelstag des Eckert Ziegler-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie lag beim Börsengang bei 23.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch