TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren verdient

Am 10.08.2016 wurde das Drägerwerk-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62.81 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Drägerwerk-Aktie investiert, befänden sich nun 1.592 Drägerwerk-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 175.45 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 07.08.2026 auf 110.20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 75.45 Prozent.

Insgesamt war Drägerwerk zuletzt 1.78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch