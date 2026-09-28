Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Drägerwerk-Einstieg?
|
28.09.2026 10:02:19
TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Drägerwerk-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Drägerwerk-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Drägerwerk-Anteile betrug an diesem Tag 70.95 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14.094 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’727.98 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 25.09.2026 auf 122.60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 72.80 Prozent vermehrt.
Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1.99 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
23.09.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.09.26
|TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|TecDAX aktuell: Am Mittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|06.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.