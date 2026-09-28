TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Drägerwerk-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Drägerwerk-Anteile betrug an diesem Tag 70.95 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14.094 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’727.98 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 25.09.2026 auf 122.60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 72.80 Prozent vermehrt.

Der Drägerwerk-Wert an der Börse wurde auf 1.99 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch