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|Rentabler Drägerwerk-Einstieg?
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16.11.2026 10:02:16
TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Drägerwerk eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 16.11.2023 wurde die Drägerwerk-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54.50 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 183.486 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 112.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’550.46 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105.50 Prozent gesteigert.
Alle Drägerwerk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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