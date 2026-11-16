TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingefahren

Am 16.11.2023 wurde die Drägerwerk-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54.50 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 183.486 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 112.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’550.46 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105.50 Prozent gesteigert.

Alle Drägerwerk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch