Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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17.09.2026 10:02:07
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Carl Zeiss Meditec eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Carl Zeiss Meditec-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44.08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 226.860 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’873.87 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Papiers am 16.09.2026 auf 30.30 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31.26 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 2.63 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Papiere fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag beim Börsengang bei 34.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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