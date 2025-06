TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet

Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 126.95 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 78.771 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.06.2025 4’545.10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57.70 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 54.55 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Carl Zeiss Meditec eine Börsenbewertung in Höhe von 5.05 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 fand der erste Handelstag des Carl Zeiss Meditec-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch