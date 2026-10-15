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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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Profitable Carl Zeiss Meditec-Investition? 15.10.2026 10:02:02

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Carl Zeiss Meditec eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Carl Zeiss Meditec
30.55 CHF -1.08%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Carl Zeiss Meditec-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Carl Zeiss Meditec-Anteile bei 44.84 EUR. Bei einem Carl Zeiss Meditec-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.230 Carl Zeiss Meditec-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 73.64 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 14.10.2026 auf 33.02 EUR belief. Mit einer Performance von -26.36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Carl Zeiss Meditec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.87 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Der erste festgestellte Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag damals bei 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Carl Zeiss Meditec
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