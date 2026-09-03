TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 190.90 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 0.524 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (32.88 EUR), wäre das Investment nun 17.22 EUR wert. Damit wäre die Investition 82.78 Prozent weniger wert.

Am Markt war Carl Zeiss Meditec jüngst 2.86 Mrd. Euro wert. Das Carl Zeiss Meditec-IPO fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag damals bei 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch