Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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|Profitables Carl Zeiss Meditec-Investment?
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08.10.2026 10:02:04
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Carl Zeiss Meditec gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Carl Zeiss Meditec-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Carl Zeiss Meditec-Aktie 33.80 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 295.858 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 31.82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’414.20 EUR wert. Damit wäre die Investition um 5.86 Prozent gesunken.
Carl Zeiss Meditec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.73 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Papiers fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde der Erstkurs mit 34.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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