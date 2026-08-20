Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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20.08.2026 10:02:04
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Carl Zeiss Meditec gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Carl Zeiss Meditec-Papier an diesem Tag bei 42.68 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Carl Zeiss Meditec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23.430 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 755.39 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 19.08.2026 auf 32.24 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24.46 Prozent.
Der Börsenwert von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 2.73 Mrd. Euro. Carl Zeiss Meditec-Anteile wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich damals auf 34.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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