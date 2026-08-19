CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CANCOM SE-Anlage im Blick
|
19.08.2026 10:02:14
TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22.90 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43.668 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 21.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 936.68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.33 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 596.83 Mio. Euro. Der erste Handelstag der CANCOM SE-Papiere an der Börse XETRA war der 16.09.1999. Die CANCOM SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6.98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu CANCOM SE
|
18.08.26
|EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
18.08.26
|EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)