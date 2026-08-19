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CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

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CANCOM SE-Anlage im Blick 19.08.2026 10:02:14

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

CANCOM
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22.90 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43.668 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 21.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 936.68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.33 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 596.83 Mio. Euro. Der erste Handelstag der CANCOM SE-Papiere an der Börse XETRA war der 16.09.1999. Die CANCOM SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6.98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Cancom SE
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Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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