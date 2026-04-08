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CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

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CANCOM SE-Investment im Blick 08.04.2026 10:02:19

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen CANCOM SE-Investment gewesen.

CANCOM
23.72 CHF 2.92%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit CANCOM SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29.64 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CANCOM SE-Aktie investiert, befänden sich nun 3.374 CANCOM SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen CANCOM SE-Aktien wären am 07.04.2026 84.35 EUR wert, da der Schlussstand 25.00 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 15.65 Prozent.

CANCOM SE wurde am Markt mit 767.87 Mio. Euro bewertet. Der erste Handelstag der CANCOM SE-Anteile an der Börse XETRA war der 16.09.1999. Der Erstkurs der CANCOM SE-Aktie belief sich damals auf 6.98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Cancom SE