TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 16.10.2023 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die CANCOM SE-Aktie an diesem Tag bei 24.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CANCOM SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.016 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 104.42 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Papiers am 15.10.2024 auf 26.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4.42 Prozent erhöht.

Insgesamt war CANCOM SE zuletzt 927.25 Mio. Euro wert. Das CANCOM SE-Papier wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das CANCOM SE-Papier bei 6.98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch