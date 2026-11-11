TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Bechtle-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Bechtle-Aktie 43.10 EUR wert. Bei einem Bechtle-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23.202 Bechtle-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 786.08 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Anteils am 10.11.2026 auf 33.88 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21.39 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bechtle belief sich zuletzt auf 4.18 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wagte die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Bechtle-Anteils auf 30.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch