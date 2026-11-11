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|Lukrativer Bechtle-Einstieg?
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11.11.2026 10:02:29
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bechtle-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Bechtle-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Bechtle-Aktie 43.10 EUR wert. Bei einem Bechtle-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23.202 Bechtle-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 786.08 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Anteils am 10.11.2026 auf 33.88 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21.39 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Bechtle belief sich zuletzt auf 4.18 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 wagte die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Bechtle-Anteils auf 30.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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