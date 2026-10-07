Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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07.10.2026 10:02:19
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Bechtle-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Bechtle-Anteile bei 37.94 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 263.574 Bechtle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bechtle-Aktie auf 34.54 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’103.85 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 8.96 Prozent.
Der Börsenwert von Bechtle belief sich jüngst auf 4.29 Mrd. Euro. Das Bechtle-IPO fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Bechtle-Aktie auf 30.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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