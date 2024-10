TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bechtle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 16.10.2021 wurde das Bechtle-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 58.54 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.708 Bechtle-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 62.21 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 15.10.2024 auf 36.42 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 37.79 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Bechtle eine Börsenbewertung in Höhe von 4.69 Mrd. Euro. Bechtle-Anteile wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Bechtle-Papiers belief sich damals auf 30.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch