Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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09.09.2026 10:02:26
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Bechtle-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 09.09.2025 wurde die Bechtle-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36.92 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.086 Bechtle-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 35.46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 960.46 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3.95 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von Bechtle betrug jüngst 4.50 Mrd. Euro. Die Bechtle-Aktie ging am 30.03.2000 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der Bechtle-Aktie belief sich damals auf 30.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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