Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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21.10.2026 10:02:15
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Bechtle-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 21.10.2021 wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Bechtle-Papier an diesem Tag bei 60.62 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.496 Bechtle-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bechtle-Aktien wären am 20.10.2026 583.64 EUR wert, da der Schlussstand 35.38 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41.64 Prozent abgenommen.
Bechtle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.43 Mrd. Euro. Bechtle-Anteile wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Bechtle-Papier bei 30.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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