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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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Lohnende Bechtle-Investition? 26.08.2026 10:02:15

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Bechtle-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Bechtle
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Am 26.08.2021 wurde die Bechtle-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 60.74 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 164.636 Bechtle-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35.32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’814.95 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 41.85 Prozent.

Der Marktwert von Bechtle betrug jüngst 4.46 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Bechtle-Aktie fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Bechtle-Papiers wurde der Erstkurs mit 30.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Bechtle AG
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