ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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14.09.2026 10:02:17
TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen ATOSS Software-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurde die ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91.70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.905 ATOSS Software-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers auf 89.20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 972.74 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2.73 Prozent eingebüsst.
Alle ATOSS Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.42 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Papiere fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des ATOSS Software-Papiers lag damals bei 31.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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