TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurde die ATOSS Software-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 132.00 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in ATOSS Software-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.576 ATOSS Software-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2026 auf 75.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 569.70 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 43.03 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software belief sich zuletzt auf 1.20 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 wurden ATOSS Software-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der ATOSS Software-Aktie belief sich damals auf 31.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch