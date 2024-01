TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 3 Jahren abgeworfen

ATOSS Software-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ATOSS Software-Aktie letztlich bei 158.00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in ATOSS Software-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.633 ATOSS Software-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 132.28 EUR, da sich der Wert einer ATOSS Software-Aktie am 29.12.2023 auf 209.00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32.28 Prozent gesteigert.

ATOSS Software war somit zuletzt am Markt 1.66 Mrd. Euro wert. ATOSS Software-Anteile wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des ATOSS Software-Papiers wurde der Erstkurs mit 31.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch