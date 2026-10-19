TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ATOSS Software-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das ATOSS Software-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13.36 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7.484 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (90.90 EUR), wäre die Investition nun 680.26 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 580.26 Prozent vermehrt.

ATOSS Software wurde am Markt mit 1.45 Mrd. Euro bewertet. Das ATOSS Software-Papier wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des ATOSS Software-Papiers wurde der Erstkurs mit 31.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch