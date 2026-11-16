TecDAX-Wert ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren eingebracht

Am 16.11.2016 wurde das ATOSS Software-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ATOSS Software-Anteile bei 14.50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 68.977 ATOSS Software-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ATOSS Software-Papiere wären am 13.11.2026 6’049.32 EUR wert, da der Schlussstand 87.70 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 504.93 Prozent gleich.

Insgesamt war ATOSS Software zuletzt 1.39 Mrd. Euro wert. Der ATOSS Software-Börsengang fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des ATOSS Software-Papiers lag damals bei 31.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch