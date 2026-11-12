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|Lukrative AIXTRON SE-Anlage?
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12.11.2026 10:02:04
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AIXTRON SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die AIXTRON SE-Aktie bei 21.31 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 4.693 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 34.29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160.91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60.91 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE belief sich zuletzt auf 3.58 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der AIXTRON SE-Papiere fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das AIXTRON SE-Papier bei 3.03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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