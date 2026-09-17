TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 17.09.2021 wurde das AIXTRON SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23.31 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 42.900 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34.14 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’464.61 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46.46 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE belief sich zuletzt auf 4.07 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AIXTRON SE-Papiers auf 3.03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch