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|Lukrative AIXTRON SE-Investition?
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22.10.2026 10:02:03
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen AIXTRON SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der AIXTRON SE-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AIXTRON SE-Anteile bei 5.80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17.241 AIXTRON SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 32.06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 552.76 EUR wert. Mit einer Performance von +452.76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE bezifferte sich zuletzt auf 3.54 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 fand der erste Handelstag der AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das AIXTRON SE-Papier bei 3.03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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