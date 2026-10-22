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Lukrative AIXTRON SE-Investition? 22.10.2026 10:02:03

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen AIXTRON SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

AIXTRON
26.44 CHF -0.81%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der AIXTRON SE-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AIXTRON SE-Anteile bei 5.80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17.241 AIXTRON SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 32.06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 552.76 EUR wert. Mit einer Performance von +452.76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON SE bezifferte sich zuletzt auf 3.54 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 fand der erste Handelstag der AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das AIXTRON SE-Papier bei 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: AIXTRON SE
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16.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Short 15’987.95 8.82 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’471.54 23.10.2026 16:07:38
Long 13’851.26 19.14 SNASBU
Long 13’572.29 13.92 S1B6WU
Long 12’991.54 8.98 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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