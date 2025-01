TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingefahren

Die AIXTRON SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren AIXTRON SE-Anteile an diesem Tag 7.73 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’293.326 AIXTRON SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’572.17 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 15.01.2025 auf 14.36 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 85.72 Prozent.

Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich jüngst auf 1.62 Mrd. Euro. AIXTRON SE-Anteile wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das AIXTRON SE-Papier bei 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch