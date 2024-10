TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 1&1-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.48 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das 1&1-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.177 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 1&1-Papiers auf 13.78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43.77 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 56.23 Prozent eingebüsst.

Am Markt war 1&1 jüngst 2.39 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der 1&1-Aktie fand am 14.09.1998 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des 1&1-Papiers belief sich damals auf 14.06 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch