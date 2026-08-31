VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anlage im Blick
|
31.08.2026 10:02:22
TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment verlieren können.
Vor 3 Jahren wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43.69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 228.885 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien im Depot. Die gehaltenen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere wären am 28.08.2026 7’228.20 EUR wert, da der Schlussstand 31.58 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.72 Prozent verringert.
Am Markt war VERBIO Vereinigte BioEnergie jüngst 2.02 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde der Erstkurs mit 15.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
10:02
|TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
28.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.