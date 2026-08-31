TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43.69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 228.885 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien im Depot. Die gehaltenen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere wären am 28.08.2026 7’228.20 EUR wert, da der Schlussstand 31.58 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.72 Prozent verringert.

Am Markt war VERBIO Vereinigte BioEnergie jüngst 2.02 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurde der Erstkurs mit 15.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch