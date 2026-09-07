TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53.20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.880 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 30.22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56.80 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 56.80 EUR, was einer negativen Performance von 43.20 Prozent entspricht.

Am Markt war VERBIO Vereinigte BioEnergie jüngst 1.93 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere fand am 16.10.2006 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils auf 15.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch