TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier statt. Zur Schlussglocke war das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier an diesem Tag 37.17 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2.690 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 81.68 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 25.09.2026 auf 30.36 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18.32 Prozent verringert.

VERBIO Vereinigte BioEnergie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.94 Mrd. Euro gelistet. Am 16.10.2006 wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteils auf 15.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch