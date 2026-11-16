TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie 17.18 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58.207 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 23.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’379.51 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37.95 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte VERBIO Vereinigte BioEnergie einen Börsenwert von 1.52 Mrd. Euro. Am 16.10.2006 wagte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 15.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch