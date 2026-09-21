VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investition?
|
21.09.2026 10:02:30
TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 21.09.2025 wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11.18 EUR. Bei einem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 894.454 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 27’227.19 EUR, da sich der Wert einer VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie am 18.09.2026 auf 30.44 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 172.27 Prozent angezogen.
VERBIO Vereinigte BioEnergie war somit zuletzt am Markt 1.95 Mrd. Euro wert. VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilsschein bei 15.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
10:02
|TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
18.09.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen zum Wochenstart freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.