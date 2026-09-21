TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 21.09.2025 wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11.18 EUR. Bei einem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 894.454 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 27’227.19 EUR, da sich der Wert einer VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie am 18.09.2026 auf 30.44 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 172.27 Prozent angezogen.

VERBIO Vereinigte BioEnergie war somit zuletzt am Markt 1.95 Mrd. Euro wert. VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilsschein bei 15.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch