|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|United Internet-Investment im Blick
|
16.11.2026 10:02:16
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren United Internet-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der United Internet-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die United Internet-Anteile bei 36.42 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hat, hat nun 274.574 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 6’924.77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.22 EUR belief. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 6’924.77 EUR entspricht einer negativen Performance von 30.75 Prozent.
Zuletzt ergab sich für United Internet eine Börsenbewertung in Höhe von 4.36 Mrd. Euro. Das United Internet-Papier wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des United Internet-Papiers lag beim Börsengang bei 12.27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu United Internet AG
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Montagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX aktuell: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: TecDAX gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu United Internet AG
|04.11.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|04.11.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|04.11.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|04.11.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Wall Street im Minus erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. An der Wall Street dürfte es zum Wochenstart nach unten gehen. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.