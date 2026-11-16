TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der United Internet-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die United Internet-Anteile bei 36.42 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hat, hat nun 274.574 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 6’924.77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.22 EUR belief. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 6’924.77 EUR entspricht einer negativen Performance von 30.75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für United Internet eine Börsenbewertung in Höhe von 4.36 Mrd. Euro. Das United Internet-Papier wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des United Internet-Papiers lag beim Börsengang bei 12.27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch