TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen United Internet-Investment verloren

Das United Internet-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das United Internet-Papier bei 44.79 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, befänden sich nun 22.326 United Internet-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 363.92 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Anteils am 18.08.2023 auf 16.30 EUR belief. Damit wäre die Investition um 63.61 Prozent gesunken.

Am Markt war United Internet jüngst 2.77 Mrd. Euro wert. Der United Internet-Börsengang fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12.27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch