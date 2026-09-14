United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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14.09.2026 10:02:17
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Internet-Aktien verlieren können.
Die United Internet-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35.43 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 282.247 Anteilen. Die gehaltenen United Internet-Aktien wären am 11.09.2026 7’812.59 EUR wert, da der Schlussstand 27.68 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 21.87 Prozent gleich.
Der Marktwert von United Internet betrug jüngst 4.78 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie ging am 23.03.1998 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des United Internet-Papiers lag beim Börsengang bei 12.27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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