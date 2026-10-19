TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren gekostet

Vor 10 Jahren wurde das United Internet-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38.20 EUR. Bei einem United Internet-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26.178 United Internet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der United Internet-Aktie auf 23.98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 627.75 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37.23 Prozent.

United Internet wurde am Markt mit 4.14 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der United Internet-Papiere an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12.27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch