TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 07.09.2023 wurde das United Internet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18.29 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das United Internet-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54.675 United Internet-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 27.24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’489.34 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48.93 Prozent angezogen.

Am Markt war United Internet jüngst 4.71 Mrd. Euro wert. United Internet-Anteile wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der United Internet-Aktie lag beim Börsengang bei 12.27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch