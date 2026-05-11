United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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11.05.2026 10:02:46
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in United Internet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der United Internet-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 21.04 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das United Internet-Papier investiert hätte, hätte er nun 475.285 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2026 auf 26.08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’395.44 EUR wert. Mit einer Performance von +23.95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
United Internet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.51 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des United Internet-Anteils fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des United Internet-Papiers lag damals bei 12.27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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