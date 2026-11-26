|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable TeamViewer-Anlage?
|
26.11.2026 10:02:03
TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 26.11.2025 wurden TeamViewer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TeamViewer-Anteile betrug an diesem Tag 5.65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 176.991 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen TeamViewer-Papiere wären am 25.11.2026 784.42 EUR wert, da der Schlussstand 4.43 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21.56 Prozent abgenommen.
TeamViewer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 698.40 Mio. Euro gelistet. Der erste Handelstag der TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Den ersten Handelstag begann das TeamViewer-Papier bei 26.25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu TeamViewer
|
26.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich fester (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
25.11.26
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu TeamViewer
|11.11.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.