Am 26.11.2025 wurden TeamViewer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TeamViewer-Anteile betrug an diesem Tag 5.65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 176.991 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen TeamViewer-Papiere wären am 25.11.2026 784.42 EUR wert, da der Schlussstand 4.43 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21.56 Prozent abgenommen.

TeamViewer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 698.40 Mio. Euro gelistet. Der erste Handelstag der TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Den ersten Handelstag begann das TeamViewer-Papier bei 26.25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch