TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable TeamViewer-Investition?
|
20.08.2026 10:02:04
TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren TeamViewer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem TeamViewer-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27.43 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das TeamViewer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 364.564 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’431.64 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 19.08.2026 auf 6.67 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 75.68 Prozent.
TeamViewer war somit zuletzt am Markt 1.04 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der TeamViewer-Aktie fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der TeamViewer-Aktie wurde der Erstkurs mit 26.25 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu TeamViewer
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Handel: TecDAX verbucht am Dienstagmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu TeamViewer
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu leichten Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.