TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem TeamViewer-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27.43 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das TeamViewer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 364.564 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’431.64 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 19.08.2026 auf 6.67 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 75.68 Prozent.

TeamViewer war somit zuletzt am Markt 1.04 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der TeamViewer-Aktie fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der TeamViewer-Aktie wurde der Erstkurs mit 26.25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch