TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr verloren

Am 06.08.2025 wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TeamViewer-Anteile bei 9.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11.117 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 70.59 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 05.08.2026 auf 6.35 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29.41 Prozent eingebüsst.

TeamViewer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.03 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der TeamViewer-Aktie fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TeamViewer-Anteils belief sich damals auf 26.25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch