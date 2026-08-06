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TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900

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Performance im Blick 06.08.2026 10:02:29

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren TeamViewer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

TeamViewer
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Am 06.08.2025 wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TeamViewer-Anteile bei 9.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11.117 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 70.59 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 05.08.2026 auf 6.35 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29.41 Prozent eingebüsst.

TeamViewer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.03 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der TeamViewer-Aktie fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TeamViewer-Anteils belief sich damals auf 26.25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com
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