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TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900

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Investmentbeispiel 08.10.2026 10:02:04

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

TeamViewer
6.13 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der TeamViewer-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen TeamViewer-Anteile letztlich bei 15.83 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.317 TeamViewer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 6.73 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42.48 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 57.52 Prozent vermindert.

Insgesamt war TeamViewer zuletzt 1.07 Mrd. Euro wert. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des TeamViewer-Papiers bei 26.25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com
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02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’292.90 19.18 S8BPCU
Short 14’596.11 13.67 S4IBZU
Short 15’124.47 8.91 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’637.00 08.10.2026 17:30:32
Long 13’153.72 19.73 SVB5UU
Long 12’851.63 13.81 BSUI2U
Long 12’311.20 9.00 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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