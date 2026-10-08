TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der TeamViewer-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen TeamViewer-Anteile letztlich bei 15.83 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.317 TeamViewer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 6.73 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42.48 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 57.52 Prozent vermindert.

Insgesamt war TeamViewer zuletzt 1.07 Mrd. Euro wert. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des TeamViewer-Papiers bei 26.25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch