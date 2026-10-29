TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden TeamViewer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die TeamViewer-Aktie an diesem Tag bei 6.47 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TeamViewer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15.456 TeamViewer-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 116.07 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 28.10.2026 auf 7.51 EUR belief. Damit wäre die Investition um 16.07 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1.19 Mrd. Euro. Die TeamViewer-Aktie ging am 25.09.2019 an die Börse XETRA. Die TeamViewer-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 26.25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch