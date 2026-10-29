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29.10.2026 10:02:11
TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden TeamViewer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die TeamViewer-Aktie an diesem Tag bei 6.47 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TeamViewer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15.456 TeamViewer-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 116.07 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 28.10.2026 auf 7.51 EUR belief. Damit wäre die Investition um 16.07 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1.19 Mrd. Euro. Die TeamViewer-Aktie ging am 25.09.2019 an die Börse XETRA. Die TeamViewer-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 26.25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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