TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.53 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.319 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 1’042.43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68.05 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 942.43 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) betrug jüngst 1.30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch