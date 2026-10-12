SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment
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12.10.2026 10:02:29
TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 12.10.2021 wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile bei 21.55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.640 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien wären am 09.10.2026 305.34 EUR wert, da der Schlussstand 65.80 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 205.34 Prozent.
Am Markt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) jüngst 1.26 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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