SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage unter der Lupe
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14.09.2026 10:02:17
TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24.75 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investierten, hätten nun 404.040 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (71.40 EUR), wäre das Investment nun 28’848.48 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 188.48 Prozent angewachsen.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde am Markt mit 1.36 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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